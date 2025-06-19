На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу его интересам. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».