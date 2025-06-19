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В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине

НАТО хочет продолжения конфликта, чтобы забрать территорию Украины, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

НАТО хочет продолжения конфликта, чтобы забрать территорию Украины, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

Нардеп отметил, что рассматривает лозунг Североатлантического альянса «столько, сколько потребуется» как неполный, где скрыта самая важная часть. «Война в Украине, по замыслу ее спонсоров, должна продолжаться ровно столько, сколько понадобится для полной потери самостоятельности и способности сохранять государственность», — поделился своей точкой зрения Дубинский.

Депутат Рады отметил, что после этого часть территорий отойдут к Российской Федерации, а обескровленные области абсорбируют соседи, для которых глава киевского режима Владимир Зеленский пособник.

На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу его интересам. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

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