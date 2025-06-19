Путин осмотрел обновленную консерваторию Римского-Корсакова в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в Северной столице.
В среду, 18 июня, Путин прибыл в город на Неве для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Помимо этого, глава страны также посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где недавно завершились масштабные реставрационные работы.
Ректор учебного заведения Алексей Васильев рассказал президенту о том, что обновили в здании и какие процессы проводились в ходе ремонта, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин осмотрел отреставрированные классы и залы, а после присутствовал на концерте студентов и преподавателей консерватории.
Ранее, в тот же день, президент принял участие в совещании, посвященном экономическим вопросам и улучшению качества жизни жителей регионов.