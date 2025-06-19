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Путин осмотрел обновленную консерваторию Римского-Корсакова в Петербурге

Завершением визита в учебное заведение стал концерт педагогов и воспитанников.

Источник: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Президент России Владимир Путин посетил Консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в Северной столице.

В среду, 18 июня, Путин прибыл в город на Неве для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Помимо этого, глава страны также посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где недавно завершились масштабные реставрационные работы.

Ректор учебного заведения Алексей Васильев рассказал президенту о том, что обновили в здании и какие процессы проводились в ходе ремонта, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин осмотрел отреставрированные классы и залы, а после присутствовал на концерте студентов и преподавателей консерватории.

Ранее, в тот же день, президент принял участие в совещании, посвященном экономическим вопросам и улучшению качества жизни жителей регионов.