Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля

IRNA уточнило, что разведцентр в Гав-Яме расположен неподалёку от больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, на юге Израиля. Больница ощутила воздействие взрывной волны, но серьёзных повреждений удалось избежать. В то же время военные объекты, по утверждению агентства, были поражены с высокой точностью.