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Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля

Иранское агентство IRNA сообщило, что утром Иран нанёс ракетные удары по штабу киберкомандования израильской армии (корпус C4I) и разведывательному центру в Гав-Яме. По данным агентства, в этих объектах находились тысячи военнослужащих, занимавшихся анализом разведданных и кибероперациями.

Источник: Life.ru

IRNA уточнило, что разведцентр в Гав-Яме расположен неподалёку от больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, на юге Израиля. Больница ощутила воздействие взрывной волны, но серьёзных повреждений удалось избежать. В то же время военные объекты, по утверждению агентства, были поражены с высокой точностью.

Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.