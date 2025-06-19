Иран заявил, что будет непрерывно бить по целям в Израиле

Обострение отношений между Ираном и Израилем произошло на прошлой неделе. В ночь на пятницу, 13 июня, Иерусалим начал операцию, в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции.