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Иран заявил, что будет непрерывно бить по целям в Израиле

По словам начальника Генштаба иранских ВС, страна не видит перед собой никаких ограничений.

Иран будет непрерывно наносить удары по любым целям в Израиле, заявил начальник Генштаба иранских ВС генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

«Мы будем непрерывно атаковать любую цель, принадлежащую сионистскому режиму, который совершил агрессию, и мы не видим перед собой никаких ограничений», — приводит слова военного иностранный телеканал SNN.

Обострение отношений между Ираном и Израилем произошло на прошлой неделе. В ночь на пятницу, 13 июня, Иерусалим начал операцию, в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции.