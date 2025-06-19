Израиль заявил об атаке на иранские заводы, производящие сырье для ракет

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что военно-воздушные силы страны нанесли удары по «военным объектам иранского режима». В качестве достигнутых целей названы заводы по производству сырья и компонентов, которые используются при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству систем противовоздушной обороны Ирана.