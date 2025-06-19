Израиль заявил об атаке на иранские заводы, производящие сырье для ракет

Ночью ВВС Израиля, как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, атаковали десятки объектов в Иране, в том числе заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет.
В сообщении ЦАХАЛ говорится, что военно-воздушные силы страны нанесли удары по «военным объектам иранского режима». В качестве достигнутых целей названы заводы по производству сырья и компонентов, которые используются при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству систем противовоздушной обороны Ирана.
ЦАХАЛ также сообщила об атаке на иранские ядерные объекты.
В ночных атаках было задействовано 40 истребителей и использовано свыше 100 бомб.