Взрывы и огромные клубы дыма: СМИ сообщают о мощнейшем ударе Ирана по центру Тель-Авива

Видео, предположительно, с места удара по Тель-Авиву. Видео © Telegram / Araz News آراز نیوز
По данным СМИ, Иран также нацелился на стратегические военные объекты. Под ударом оказались штаб киберкомандования израильской армии (корпус C4I) и разведывательный центр в районе Гав-Ям. Данных о пострадавших и жертвах нет.
Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.