Экс-глава МИД Литвы призвал Украину бить по российским нефтяным объектам

Одновременно с этим, по данным Financial Times, Соединенные Штаты обратились к Украине с призывом воздержаться от ударов по российской топливно-энергетической инфраструктуре. Американская сторона аргументирует свою позицию опасениями, что такие атаки способны привести к росту мировых цен на энергоносители.