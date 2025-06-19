Экс-глава МИД Литвы призвал Украину бить по российским нефтяным объектам

Ландсбергис намекнул, что Украине нужно взять пример с Израиля.
Украине следует атаковать российские нефтяные объекты. Такое заявление сделал бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — написал Ландсбергис в соцсетях. Пост он дополнил картой, на которой отмечены основные нефтяные предприятия Ирана. Также указывается, что удары Израиля нацелены на уменьшение объема добычи нефти, являющейся для страны основным источником поступления иностранной валюты.
Одновременно с этим, по данным Financial Times, Соединенные Штаты обратились к Украине с призывом воздержаться от ударов по российской топливно-энергетической инфраструктуре. Американская сторона аргументирует свою позицию опасениями, что такие атаки способны привести к росту мировых цен на энергоносители.