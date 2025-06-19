Экс-помощница Байдена заявила, что Европа ведёт прокси-войну против России

«Думаю, Дональду Трампу нужно восстановить доверие в отношениях с Россией с помощью надлежащих мер. Но его действия ограничены, потому что Европа пытается подорвать его усилия… Европа хочет… прокси-войну с Россией», — цитирует РИА «Новости» слова Рид.