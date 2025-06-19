Стали известны подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

В ночь на 19 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российские территории с помощью восьмидесяти беспилотников, включая ударные БПЛА «Чаклун-В» и кустарные дроны. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на имеющиеся у него данные.
По информации источника, все аппараты были запущены с территории Черкасской области Украины и оснащены взрывчаткой на основе пластита массой около пяти килограммов.
Как заявили в Минобороны России, в ходе ночного налета силы ПВО перехватили 81 беспилотник над 11 регионами страны. Под удар попали Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, а также Крым и Московский регион.
Отмечается, что в начале июня Украина активизировала применение дронов «Чаклун-В» из-за нехватки более мощных БПЛА «Лютый», которые ранее использовались в масштабных атаках. «Чаклун-В» способен нести до 20 кг взрывчатки, что в три раза меньше, чем у «Лютого».
Атака стала очередным эпизодом эскалации с использованием беспилотников.
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