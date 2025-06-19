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ЕС захотел извлечь больше прибыли из замороженных российских активов

ЕС стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов Российской Федерации с помощью перевода их в «более рискованные активы», пишет Politico со ссылкой на источники.

ЕС стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов Российской Федерации с помощью перевода их в «более рискованные активы», пишет Politico со ссылкой на источники.

Исполнительная власть европейского объединения хочет перевести почти 200 млрд евро замороженных российских активов «в новый, более рисковый» инвестфонд, который будет выплачивать высокие проценты.

Цель — получение прибыли для передачи Украине на фоне угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократить финансирование.

Соответствующий шаг не приведет к полной конфискации активов Российской Федерации, противоречащей международному праву. Европейский союз пытается избежать обвинений в нарушении права путем траты процентов от активов, а не основного капитала, поделились подробностями авторы публикации.

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