Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров раскритиковал политику Трампа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не одобряет политику президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Point.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не одобряет политику президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Point.

— Я не одобряю все, что он делает, но считаю, что запрет Дональда Трампа в социальных сетях был ошибкой и даже очень опасен, — сказал Дуров.

Он уточнил, что если общественность допустила подобное отношение к бывшему президенту США, то любой человек может оказаться под угрозой, передает газета.

11 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять политике Дональда Трампа. По словам главы Калифорнии, глава Белого дома хочет, чтобы американцы «молчали», и демократия подвергается нападкам. Ньюсом подчеркнул, что Калифорния может стать первым штатом, оказавшим сопротивление политике Трампа, но на этом протесты не должны закончиться.

По итогу, несколько сотен человек провели марш по центру американской столицы Вашингтону с призывом к отставке Дональда Трампа. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше