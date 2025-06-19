Путин предрек ухудшение положения Украины

Помимо этого, Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.