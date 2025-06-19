«Никто отсюда не уйдет». Беглов рассказал, как Путин дал отмашку ВСМ и уважил Великий Новгород

На той же панельной сессии глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что сейчас грузовое движение от Москвы до Петербурга идет через Ярославль, то есть итоговая дистанция составляет 1 070 км вместо 800 км. Строительство ВСМ, по его словам, позволит сэкономить 600 млрд, которые пришлось бы направлять на дополнительную грузовую инфраструктуру. Еще один эффект — развитие Арктики, так как вся связь с Мурманским узлом тоже осуществляется через Петербург.