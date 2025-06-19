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«Никто отсюда не уйдет». Беглов рассказал, как Путин дал отмашку ВСМ и уважил Великий Новгород

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как принималось решение о начале строительства ВСМ Москва — Петербург. Главное, по его словам, прозвучало от президента.

«Собрал на совещание и сказал: пока мы не решим вопрос — строим или не строим, никто отсюда не уйдет, — рассказал губернатор на профильной панельной сессии ПМЭФ-2025 19 июня. — Дискуссия длилась до 2 часов ночи».

Кроме того, Беглов вспомнил, что именно Путин поручил объединить проекты по строительству путей и по разработке состава, который теперь известен под названием «Белый кречет»: «Вы успеете сделать локомотив и не успеете железную дорогу или наоборот. Надо взять и объединить два проекта. Так произошло».

Еще один момент, который подчеркнул Беглов, — время в пути до Великого Новгорода составит всего 29 минут. Губернатор сравнил это с визитом в Петергоф или Кронштадт и добавил, что восстановлена историческая справедливость: Николаевская дорога не затронула Великий Новгород, а между тем это «северная столица Древней Руси».

На вопрос о том, как ВСМ будет интегрирована в Петербург с его водными препятствиями, Беглов ответил, что «у нас нет водных препятствий, у нас есть водные красоты», а строительство терминала не потребует сносить здания-памятники.

На той же панельной сессии глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что сейчас грузовое движение от Москвы до Петербурга идет через Ярославль, то есть итоговая дистанция составляет 1 070 км вместо 800 км. Строительство ВСМ, по его словам, позволит сэкономить 600 млрд, которые пришлось бы направлять на дополнительную грузовую инфраструктуру. Еще один эффект — развитие Арктики, так как вся связь с Мурманским узлом тоже осуществляется через Петербург.

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