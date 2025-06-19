Собчак перекрикивала Набиуллину на ПМЭФ: виноваты тонкие стены

Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на экономическом форуме прерывала Ксения Собчак. Виной тому стали тонкие стены Экспофорума. Собчак в то же время проводила сессию через стенку от конференции о будущем российской экономики, в соседнем зале. Получилось так, что Собчак буквально перекрикивала главу Банка России.
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Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.Читать дальше