Такер Карлсон против: среди сторонников Трампа произошел раскол из-за агрессии против Ирана

Известный правый консервативный комментатор Такер Карлсон публично поспорил с республиканским сенатором Тедом Крузом по поводу нападения на Иран. Острые разногласия между сторонниками трамповского движения МАГА становятся достоянием общественности. Публичная перепалка отражает раскол в коалиции Трампа по поводу того, должны ли США присоединиться к нападению Израиля против Ирана.
Тед Круз, американский сенатор от штата Техас, и консервативный медиаперсонаж Такер Карлсон вступили в конфликт из-за военного вмешательства США на Ближнем Востоке, причем последний выкрикнул: «Вы ничего не знаете об Иране!».
В коротком отрывке, опубликованном перед примерно двухчасовым интервью, Такер Карлсон — сторонник движения Maga, которое в целом выступает за изоляционизм Америки от иностранных войн, — подверг сомнению знания Круза об Иране, который республиканский ястреб призывал атаковать.
«Кстати, сколько людей живет в Иране?» — спросил сенатора Такер Карлсон.
«Я совсем не знаю это население», — ответил Круз.
«Вы не знаете население, которое хотите свергнуть?» — надавил Карлсон.
Когда Круз спросил, почему данные о численности населения Ирана имеют значение: «Почему это имеет значение, если это 90 миллионов, или 80 миллионов, или 100 миллионов?» — Карлсон пошел дальше, спросив Круза об этническом составе страны.
«Они персы и преимущественно шииты», — ответил Круз, прежде чем Карлсон вмешался: «Вы ничего не знаете об Иране!».
Перепалка обострилась, когда Круз заявил, что США уже проводят военные операции. «Сегодня мы наносим военные удары», — сказал он, но затем уточнил, что он имел в виду американскую поддержку израильских ударов, а не прямые действия США.
«Вы только что сказали “мы”, — ответил Карлсон. — Ставки высоки. Вы сенатор. Если вы говорите, что правительство Соединенных Штатов сейчас находится в состоянии войны с Ираном, люди вас слушают».
Общественный резонанс отражает еще один раскол в коалиции Трампа по поводу того, должна ли Америка присоединиться к эскалации конфликта Израиля с Ираном, констатирует The Guardian. Президент Трамп направил дополнительные военные силы и средства на Ближний Восток, включая танкеры-заправщики и вторую авианосную группу, а также рассматривает возможность нанесения ударов по сильно укрепленным ядерным объектам Ирана под землей.
В то время как личный авторитет Трампа остается в значительной степени неоспоримым, коалиция его сторонников сталкивается с серьезным внутренним испытанием, отмечает The Guardian.
Известные американские изоляционисты, включая Карлсона, Стива Бэннона и представителя Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, утверждают, что военное вмешательство нарушило бы принципы Трампа «Америка превыше всего». Произраильские ястребы, такие как Тед Круз, его коллега-сенатор Том Коттон и комментатор Марк Левин, утверждают, что противостояние иранскому режиму, который строит козни против Трампа, отвечает американским интересам.
Стив Бэннон предупредил, что военное вмешательство на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от внутренних приоритетов, таких как массовые депортации.
Разногласия стали настолько заметными, что Трамп публично упрекнул Карлсона за его несогласие с нападками на Иран, написав: «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чудаку Такеру Карлсону, что у ИРАНА НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ».
Сенатор Круз защищался после скандала с Карлсоном, обвинив телеведущего в том, что он «обманул население Ирана». Я отказался играть в эту глупую игру." Политик обвинил Карлсона в нападках на Трампа и оспорил утверждение Карлсона о том, что Иран не пытался убить Трампа.
Споры о начале новой войны на Ближнем Востоке также отражают другие разногласия внутри движения МАГА Трампа, в частности, по поводу иммиграционной политики. Но Трампу до сих пор удавалось в целом обеспечить, чтобы противоречивые мнения не высказывались публично.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как известно, когда-то скептически относился к вмешательству в зарубежные конфликты, заявил, что президент «может решить, что ему необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы положить конец обогащению урана в Иране».
Жесткие высказывания Трампа в адрес Ирана в последние дни усилились. В понедельник он написал: «Все должны немедленно покинуть Тегеран!», а на следующий день: «Мы точно знаем, где скрывается так называемый “верховный лидер”. Он — легкая мишень, но там он в безопасности — мы не собираемся выводить его из строя (убивать!), по крайней мере, не сейчас».
По данным базирующейся в Вашингтоне правозащитной организации, в результате израильских ударов в Иране погибли по меньшей мере 585 человек, в том числе 239 мирных жителей. В результате ответных действий Ирана погибли по меньшей мере 24 израильтянина и сотни получили ранения.