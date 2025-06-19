Такер Карлсон против: среди сторонников Трампа произошел раскол из-за агрессии против Ирана

Сенатор Круз защищался после скандала с Карлсоном, обвинив телеведущего в том, что он «обманул население Ирана». Я отказался играть в эту глупую игру." Политик обвинил Карлсона в нападках на Трампа и оспорил утверждение Карлсона о том, что Иран не пытался убить Трампа.