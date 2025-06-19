Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Кац обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Израиле.
«Это самые серьезные военные преступления, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл», — заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки.