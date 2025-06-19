Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

«Это самые серьезные военные преступления, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл», — заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны.