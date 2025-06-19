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При обстрелах со стороны ВСУ три жителя Херсонской области получили ранения

За сутки ВСУ, как сообщили представителям СМИ в экстренных службах, нанесли 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.

За сутки ВСУ, как сообщили представителям СМИ в экстренных службах, нанесли 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов — в результате один мирный житель н.п. Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения.

Также повреждены жилые дома.

В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 23 обстрела произошли ночью.

Обстрелам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов: Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Калиновка, Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Пролетарка.