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Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане

Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения.

На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.

Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов. В беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

— Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе, — сказал Глава государства.

В беседе с юными боксерами Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.