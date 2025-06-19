В сенате США началось слушание об умственных способностях Байдена

«Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти», — заявил научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд в ходе экспертного заседания.
Сопредседатель слушаний сенатор Джон Корнин пояснил, что их задача — выяснить, что происходило в Белом доме в период правления президента Байдена. Республиканцы считают, что действия предыдущей администрации и ошибки Байдена нанесли ущерб конституционным принципам и создали угрозу для безопасности США.
Ранее лидер США Дональд Трамп усомнился в том, что Байден действительно управлял страной в годы своего президентства. Выступая на митинге в Мичигане, он заявил, что до сих пор неясно, кто именно принимал ключевые решения в Белом доме.