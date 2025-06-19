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В сенате США началось слушание об умственных способностях Байдена

Сенат США начал слушания, чтобы оценить когнитивное состояние Джо Байдена в период его пребывания на посту президента. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Источник: Life.ru

«Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти», — заявил научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд в ходе экспертного заседания.

Сопредседатель слушаний сенатор Джон Корнин пояснил, что их задача — выяснить, что происходило в Белом доме в период правления президента Байдена. Республиканцы считают, что действия предыдущей администрации и ошибки Байдена нанесли ущерб конституционным принципам и создали угрозу для безопасности США.

Ранее лидер США Дональд Трамп усомнился в том, что Байден действительно управлял страной в годы своего президентства. Выступая на митинге в Мичигане, он заявил, что до сих пор неясно, кто именно принимал ключевые решения в Белом доме.

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