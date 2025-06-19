Ленобласть на ПМЭФ. Более 478 млрд инвестиций в «нулевой» день форума

«За этой цифрой — масштабные инфраструктурные и социальные проекты: расширение портового комплекса в Усть-Луге, строительство нового газохимического завода, открытие центра социальной реабилитации в Тихвине, создание туристического агропарка в Гатчинском районе, запуск производств высокотехнологичного оборудования для флота и промышленности, развитие пищевой отрасли, в том числе в виде кластеров мясного животноводства и предприятий кондитерской промышленности», — подчеркнул глава региона.