Ленобласть на ПМЭФ. Более 478 млрд инвестиций в «нулевой» день форума

«За этой цифрой — масштабные инфраструктурные и социальные проекты: расширение портового комплекса в Усть-Луге, строительство нового газохимического завода, открытие центра социальной реабилитации в Тихвине, создание туристического агропарка в Гатчинском районе, запуск производств высокотехнологичного оборудования для флота и промышленности, развитие пищевой отрасли, в том числе в виде кластеров мясного животноводства и предприятий кондитерской промышленности», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, каждый вложенный рубль — это не только рост экономики, но и прямое улучшение качества жизни жителей области, создание новых рабочих мест, а также вклад в укрепление технологического суверенитета России.
Инвестиционные планы и рекорды.
За последние четыре года на полях ПМЭФ Ленинградская область заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 2,3 триллиона рублей. В 2025 году регион планирует подписать 34 новых соглашения на сумму 740 миллиардов рублей:
11 соглашений на 29,6 млрд рублей касаются расширения действующих производств;
24 соглашения на 710,8 млрд рублей предусматривают строительство новых заводов, индустриальных парков, турбаз, жилой и портовой инфраструктуры.