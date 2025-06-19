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Ленобласть на ПМЭФ. Более 478 млрд инвестиций в «нулевой» день форума

В первый день Петербургского международного экономического форума, 18 июня, Ленинградская область заключила инвестиционные соглашения на сумму более 478 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, подводя предварительные итоги участия делегации в ПМЭФ.

«За этой цифрой — масштабные инфраструктурные и социальные проекты: расширение портового комплекса в Усть-Луге, строительство нового газохимического завода, открытие центра социальной реабилитации в Тихвине, создание туристического агропарка в Гатчинском районе, запуск производств высокотехнологичного оборудования для флота и промышленности, развитие пищевой отрасли, в том числе в виде кластеров мясного животноводства и предприятий кондитерской промышленности», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, каждый вложенный рубль — это не только рост экономики, но и прямое улучшение качества жизни жителей области, создание новых рабочих мест, а также вклад в укрепление технологического суверенитета России.

Инвестиционные планы и рекорды.

За последние четыре года на полях ПМЭФ Ленинградская область заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 2,3 триллиона рублей. В 2025 году регион планирует подписать 34 новых соглашения на сумму 740 миллиардов рублей:

11 соглашений на 29,6 млрд рублей касаются расширения действующих производств;

24 соглашения на 710,8 млрд рублей предусматривают строительство новых заводов, индустриальных парков, турбаз, жилой и портовой инфраструктуры.