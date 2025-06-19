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Франция ужесточила правила въезда для белорусов

Отныне белорусам потребуется отдельная виза для поездок на французские заморские территории.

Источник: Смартпресс

Ранее граждане Беларуси могли посещать, к примеру, Гваделупу или Французскую Полинезию по обычной французской шенгенской мультивизе категории C (при сроке действия от шести месяцев). Теперь этого недостаточно — въезд возможен только по специальной визе DFA.

Изменения касаются всех ключевых заморских территорий Франции:

  • Французская Полинезия
  • Новая Каледония
  • Уоллис и Футуна
  • Гваделупа
  • Мартиника
  • Сен-Мартен
  • Сен-Бартелеми
  • Реюньон
  • Майотта
  • Гвиана
  • Сен-Пьер и Микелон.

Получить визу DFA можно в тех же визовых центрах, что и французский шенген — в частности, в системе VFS Global.

Кого изменения не касаются?

Как и прежде, въезжать без дополнительной визы смогут обладатели французских национальных виз типа D, а также владельцы видов на жительство стран Шенгенской зоны или Европейской экономической зоны. Для них сохраняется возможность пребывания на заморских территориях Франции до 90 дней в течение каждого полугодия.

Нововведение касается и граждан РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России.