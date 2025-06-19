Франция ужесточила правила въезда для белорусов

Как и прежде, въезжать без дополнительной визы смогут обладатели французских национальных виз типа D, а также владельцы видов на жительство стран Шенгенской зоны или Европейской экономической зоны. Для них сохраняется возможность пребывания на заморских территориях Франции до 90 дней в течение каждого полугодия.