Франция ужесточила правила въезда для белорусов

Ранее граждане Беларуси могли посещать, к примеру, Гваделупу или Французскую Полинезию по обычной французской шенгенской мультивизе категории C (при сроке действия от шести месяцев). Теперь этого недостаточно — въезд возможен только по специальной визе DFA.
Изменения касаются всех ключевых заморских территорий Франции:
- Французская Полинезия
- Новая Каледония
- Уоллис и Футуна
- Гваделупа
- Мартиника
- Сен-Мартен
- Сен-Бартелеми
- Реюньон
- Майотта
- Гвиана
- Сен-Пьер и Микелон.
Получить визу DFA можно в тех же визовых центрах, что и французский шенген — в частности, в системе VFS Global.
Кого изменения не касаются?
Как и прежде, въезжать без дополнительной визы смогут обладатели французских национальных виз типа D, а также владельцы видов на жительство стран Шенгенской зоны или Европейской экономической зоны. Для них сохраняется возможность пребывания на заморских территориях Франции до 90 дней в течение каждого полугодия.
Нововведение касается и граждан РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России.