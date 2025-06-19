ЕС намерен выжать больше прибыли из замороженных активов России: что собираются сделать

Сообщается, что предлагаемая схема поможет Евросоюзу обойти требования некоторых стран, в том числе ФРГ и Италии, которые выступают против полной конфискации российских активов. Расходовать будут только проценты прибыли, а «базовый капитал останется нетронутым». Брюссель таким образом собирается «избежать обвинений в нарушении международного права».