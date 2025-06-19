ЕС намерен выжать больше прибыли из замороженных активов России: что собираются сделать

Евросоюз пытается дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России при помощи перевода их в «более рискованные активы». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Как отмечается, примерно 200 млрд евро замороженных активов Москвы хотят отправить «в новый, более рисковый» инвестиционный фонд, который будет выплачивать высокие проценты. Уточняется, что целью стало получение прибыли на фоне угроз президента США Дональда Трампа сократить финансирование ЕС.
Сообщается, что предлагаемая схема поможет Евросоюзу обойти требования некоторых стран, в том числе ФРГ и Италии, которые выступают против полной конфискации российских активов. Расходовать будут только проценты прибыли, а «базовый капитал останется нетронутым». Брюссель таким образом собирается «избежать обвинений в нарушении международного права».
Новую схему обсудят на встрече министров финансов Еврозоны в Люксембурге в четверг, 19 июня.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал экспроприацией изъятие в ЕС доходов от российских активов. Представитель Кремля заявил, что такие действия нарушают все правила и нормы.