Скандальные выборы в Коми получили интригу

КПРФ усиливается в одном из самых сложных предвыборных регионов-2025.
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов приблизился к тому, чтобы преодолеть муниципальный фильтр и стать кандидатом на пост главы республики Коми. Источник из его предвыборного штаба сообщил, что Михайлов собрал уже более 100 подписей депутатов из необходимых 169. Выдвижение коммуниста создаст риски для действующего врио губернатора Ростислава Гольдштейна.
Среди подписавшихся, по словам инсайдера, есть представители разных партий, в том числе и «Единой России». Некоторые единороссы даже публично выступают за поддержку Михайлова. К примеру, депутат Лэзымского поселения Прокушев на своей странице заявил, что отдаст голос за коммуниста.
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От политтехнологов есть установка заблокировать выдвижение Михайлова. «При заверении подписей в зданиях нотариуса то происходят отключение света, то сотрудники уходят на перерыв или просят прийти через неделю», — говорит наш собеседник на условиях анонимности.
О давлении говорил и сам депутат Госдумы. «Видимо, московские политтехнологи выбрали такой сценарий для Гольдштейна — идти по пути отсутствия конкуренции с назначенными самому себе спойлерами, то есть потерять легитимность еще на этапе регистрации», — писал он в telegram-канале.
В правительстве региона отказываются от комментариев по выборам губернатора. При этом источник, близкий к штабу врио главы Коми Ростислава Гольдштейна, убежден, что Михайлов намеренно раздувает скандалы на этапе сбора подписей: «Потом он все преподнесет перед от партийным руководством так, что виноват в провале не он, а злая администрация». Кампанией по выборам главы коми руководит политтехнолог Андрей Пономарев.
Ранее опрошенные нами политологи отмечали, что коммунист Михайлов представит угрозу для Гольдштейна, если будет допущен до выборов. Сбор подписей продлится до 6 июля.