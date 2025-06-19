Скандальные выборы в Коми получили интригу

В правительстве региона отказываются от комментариев по выборам губернатора. При этом источник, близкий к штабу врио главы Коми Ростислава Гольдштейна, убежден, что Михайлов намеренно раздувает скандалы на этапе сбора подписей: «Потом он все преподнесет перед от партийным руководством так, что виноват в провале не он, а злая администрация». Кампанией по выборам главы коми руководит политтехнолог Андрей Пономарев.