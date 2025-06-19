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В МВД рассказали, сколько граждан из недружественных стран запрашивают разрешение на временное проживание в России

МВД: около 1,5 тысячи граждан недружественных стран подали заявления на РВП.

Источник: Комсомольская правда

С сентября 2024 года около 1,5 тысячи человек из недружественных стран подали заявления на временное проживание в России. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

«С сентября 2024 года в соответствии с указом президента “О предоставлении гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности” было подано около 1,5 тысячи заявлений на получение разрешения на временное проживание», — сказала она.

Напомним, с 25 января 2025 года в России изменились правила получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Новые законы направлены против фиктивных браков и отцовства, которые ранее применялись для получения миграционных документов.