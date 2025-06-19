Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией

Предприятие является одним из крупнейших и ведущих производителей сухих детских продуктов питания не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. На нем выпускают молочную продукцию, а также специализированные продукты питания для беременных и кормящих женщин с использованием современных технологий.