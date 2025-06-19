Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с замминистра сельского хозяйства Кахрамоном Юлдашевым с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Смилкиным.
«В ходе диалога были определены конкретные планы по расширению взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, реализации совместных проектов по глубокой переработке мясо-молочной продукции», — говорится в сообщении.
Речь также шла о выращивании в Узбекистане голубики на основе белорусского опыта, испытании различных сортов картофеля и поставке семян льна. Особое внимание уделили сотрудничеству в области аграрного образования и научных исследований.
По итогам встречи подписали Протокол шестого заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Беларусью.
В ходе рабочего визита в Беларусь делегация РУз встретилась с гендиректором ОАО «Беллакт» Виталием Лупиком. Гостям рассказали о деятельности компании, ассортименте продукции, системе ее поставок на внутренний и внешний рынки.
Предприятие является одним из крупнейших и ведущих производителей сухих детских продуктов питания не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. На нем выпускают молочную продукцию, а также специализированные продукты питания для беременных и кормящих женщин с использованием современных технологий.
«Были озвучены конкретные предложения по расширению торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном в данном направлении, налаживанию импорта и экспорта, а также обмену технологиями», — говорится в сообщении.