Опытный десантник станет замглавы по СВО в Партизанске

«Мы с вами встречались на передовой, в зоне спецоперации. Вы практически с первого дня честно служили, ранение помешало продолжить службу. Обсуждали, что после службы могли бы работать на благо Приморского края. Думаю, найдёте себе применение в Партизанске на должности заместителя главы города, выполняя задачи по содействию участникам СВО, работе с их семьями», — сказал Кожемяко на встрече с Дмитрием Дарманковым.