Опытный десантник станет замглавы по СВО в Партизанске

Партизанский городской округ стал вторым муниципалитетом Приморья, где у главы появится заместитель по взаимодействию с участниками СВО и их семьями. Губернатор Олег Кожемяко предложил эту должность опытному десантнику, бойцу добровольческого отряда «Тигр» и участнику кадровой программы «Герои Приморья» Дмитрию Дарманкову. Профильные вице-мэры появятся в каждом муниципальном образовании региона, сообщает ИА PrimaMedia.
«Мы с вами встречались на передовой, в зоне спецоперации. Вы практически с первого дня честно служили, ранение помешало продолжить службу. Обсуждали, что после службы могли бы работать на благо Приморского края. Думаю, найдёте себе применение в Партизанске на должности заместителя главы города, выполняя задачи по содействию участникам СВО, работе с их семьями», — сказал Кожемяко на встрече с Дмитрием Дарманковым.
Дмитрий Дарманков — профессиональный военный, служил в десантных войсках. В 2024 году вступил добровольческий отряд «Тигр», был ранен. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством», имеет троих детей. Со стартом региональной кадровой программы «Герои Приморья» Дмитрий Дарманков стал её участником.
Он станет вторым замглавы муниципалитета по вопросам СВО. Ранее на такую же должность в администрации Лазовского округа был назначен Рафик Манукян, который более 34 лет служил в вооруженных силах и участвовал в боевых действиях с первого дня спецоперации.
Заместители глав по работе с семьями участников СВО появятся в каждом муниципалитете Приморского края. Во время отчёта перед Заксобранием губернатор сообщил, что на эту позицию будут назначаться только те ребята, кто сам был на передовой.
«Кто прошёл отбор и обучение, безусловно, с рекомендациями командиров частей, соединений, где они служили», — сказал тогда Олег Кожемяко.
Глава края также проинформировал, что участники СВО также будут рассматриваться в качестве кандидатов как в депутаты Заксобрания и Госдумы (выборы пройдут в 2026 году), так и в представительные органы муниципальных образований и на позиции глав.