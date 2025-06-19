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Песков объяснил позднее время начала встречи Путина со СМИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ночь со среды на четверг встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате «вопрос-ответ» длился больше 2 часов и продолжался после полуночи.

«Это абсолютно не так. Президент работал до этого времени», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, могло ли начало встречи быть задержано до позднего времени, чтобы транслировать его на западную аудиторию.

«Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас», — добавил Песков.

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