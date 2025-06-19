На блогера, оскорбившую военных, завели дело и отпустили

35-летняя блогер из Иркутска, которую проверяет Следком после оскорбительных высказываний об участниках СВО, опубликовала в своих соцсетях пост, что она на свободе, и опровергла якобы распространяемую в СМИ информацию, что её отправили на принудительное лечение. Это сообщение тут же разошлось по соцсетям. После её снова задержали и снова отпустили — уже по другому обвинению. И всё по закону.