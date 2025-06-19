На блогера, оскорбившую военных, завели дело и отпустили

35-летняя блогер из Иркутска, которую проверяет Следком после оскорбительных высказываний об участниках СВО, опубликовала в своих соцсетях пост, что она на свободе, и опровергла якобы распространяемую в СМИ информацию, что её отправили на принудительное лечение. Это сообщение тут же разошлось по соцсетям. После её снова задержали и снова отпустили — уже по другому обвинению. И всё по закону.
Подробности сообщает irk.aif.ru.
Где блогерша?
Уже через пару часов после публикации поста в соцсетях скандального блогера, интернет переполнила волна возмущения — почему человек, который оскорбил участников СВО, не понёс никакой ответственности? Люди были уверены, что наказание в подобных случаях крайне жёсткое и незамедлительное.
«Не знаю, что за лапшу нам пытаются вешать на уши: принудительное лечение возможно лишь в рамках судебного решения, — возмутилась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Сама блогерша продолжает усмехаться над ситуацией в своих постах в соцсетях, заявляет о том, что “в органах” отнеслись к её действиям очень лояльно, а также опровергает информацию о лечении. Как это понимать?».
Восстановим хронику событий. Блогера из Иркутска, которая 12 июня разместила в Сети видео, записанное в машине в центре города, с возмущением относительно Дня России и закрытых по случаю праздника госорганов, а также оскорбившую участников СВО, задержали на следующий день после публикации.
Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка, который был заперт изнутри. При этом вела себя неадекватно, била дверь с внутренней стороны, выражалась нецензурно и угрожала навредить себе. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов.
Потом ей провели освидетельствование на алкоголь и наркотики, допросили и отпустили. Сама она собиралась лечь в больницу добровольно — о чем мы сообщали 16 июня. И, по данным полицейских, возмутительница спокойствия действительно находилась в медицинской организации, которую покинула 17 июня.
Надо сказать, что с ней силовики поступили строго по закону, но вполне гуманно. А со стороны кажется — необычайно мягко.
ГУ МВД России по Иркутской области официально сообщало: на блогера, оскорбившую участников СВО, еще 13 июня был составлен административный протокол по статье за дискредитацию ВС РФ. Материалы направлены в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Отпустили?
После того, как блогер, оказавшись дома, записала ещё одно видео, которое всех и возмутило, её снова доставили давать объяснения — по знакомому адресу. Диалог силовики записали на видео.
— Для какой цели вы выложили данный пост? — спрашивает оперативник за кадром.
— Какой? — ухмыляется дама на видео.
— Историю.
— Какую? Сегодня я зашла туда и очень удивилась, что целых полторы тысячи сообщений в мой адрес с негативом, а я в принципе не выкладывала в этой сети вообще никакой негативной информации. Я очень плохо до этого отзывалась об органах, но скажу, что не о всех. Есть хорошие люди, человечные, понимающие…
— С хозяйкой квартиры как отношения? — продолжил опрос голос за кадром.
— Не очень.
— Почему?
— Потому что она увидела историю кипиша в квартире.
Несложно представить, какие чувства испытала владелица жилплощади (а блогер родом из Шелехова и снимает квартиру в Ленинском районе Иркутска), увидев, как вскрывают ее дверь. Понятно, что скандальную арендаторшу сразу попросили на выход.
Но визит в СК для объяснений был посвящен не только жалобам на жизнь, появившимся после публикации постов. За оскорбление сотрудника полиции против женщины всё-таки возбуждено уголовное дело. Теперь ей придётся отвечать по признакам преступления, за которое есть уже уголовное наказание — публичное оскорбление представителя власти.
Правда, санкция этой статьи — штраф в размере до 40 тысяч рублей (как вариант — в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев). Самое суровое — обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. И неудивительно, что нарушительницу опять отпустили — под подписку о невыезде, как корреспонденту irk.aif.ru сообщили источники в правоохранительных органах.
Тут надо учесть, что в прошлом блогер имеет судимость. И, не исключено, что прекрасно ориентируется в особенностях судебной системы. Пока, в соответствии с законодательством, наказания, связанного с лишением свободы, она не заслужила. Как бы к этому ни относиться.