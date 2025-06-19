ПМЭФ-2025. День второй. Главное

Заявления
Экономика России находится на грани перехода в рецессию, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что согласна с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным в том, что некоторые аспекты модели экономического роста себя исчерпали и требуют замены.
Эльвира Набиуллина исключила резкий отток денег с депозитов из-за снижения ключевой ставки.
Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минфин и Минэкономики обсуждают отмену неэффективных налоговых льгот. Об этом стало известно в ходе дискуссии министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова.
Внутренний рынок приоритетен для «Газпрома», компания уверенно движется к 100% сетевой газификации к 2030 годк, сообщил член правления газового концерна Олег Аксютин.
Российские запасы редкоземельных металлов могут обеспечить любой уровень потребления внутри страны, а также экспортные запросы, заявил глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах ПМЭФ.
Стратегический мастер-план развития побережья Азовского моря начали готовить в России, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.
Объем привлеченных средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия увеличится до 61 трлн рублей, а за весь 2025 год может вырасти до 70 трлн рублей, сообщили в банке ВТБ.
Около 60 млн россиян получают различные виды поддержки от государства, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме.
Сделки
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и УК «Первая» инвестируют 1 млрд рублей в компанию Medical Visual Systems, производящую интегрированные операционные для медицинских учреждений. Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025.
Минпромторг и «Авито» договорились поддерживать и продвигать отечественных производителей самоходных машин, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ.
Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому.
Газпромбанк и правительство ЕАО заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.
«Сибур», группа «Полипластик» и правительство Сахалинской области подписали на ПМЭФ соглашение, направленное на сокращение выбросов парниковых газов в сфере ЖКХ.
Владелец ООО «Объединенная компания “РусТехнологии Ижевск”» Ма Дэмин планирует построить комбинат по обработке рулонной стали полного цикла под Ижевском, соответствующее соглашение было подписано им с главой Удмуртии Александром Бречаловым на полях ПМЭФ-2025.
Томская область, ООО «Росатом аддитивные технологии» (входит в «Росатом») и ООО «Фабметалл» договорились на ПМЭФ о создании к 2029 году завода электронно-лучевого оборудования в Томске.
Инвесторы построят гостиничный комплекс и апарт-отели в пяти районах Ленинградской области, соглашение об этом губернатор региона Александр Дрозденко подписал на ПМЭФ с представителями ООО «Готика» и ГК «Место».
Переговоры
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.
Россия и Венгрия в ходе ПМЭФ планируют обсудить сотрудничество по АЭС, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме того
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может принять участие в марафоне Российского общества «Знание», посвященном 80-летию атомной промышленности, рассказал глава общества Максим Древаль.
Около 2000 человек вышло на старт забега «Борись и побеждай» в рамках Петербургского международного экономического форума.
В Санкт-Петербурге бизнесмена задержали за продажу фальшивого «билета» на ПМЭФ.