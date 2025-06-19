Беглов: Петербург планирует увеличить сумму соглашений на ПМЭФ в пять раз

Петербург планирует подписать соглашения в промышленность в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, осматривая экспозицию города в «Экспофоруме».
— Стенд Северной столицы отражает современный мегаполис XXI века с десятью стратегическими приоритетами до 2030 года. В центре внимания — развитие промышленности, инфраструктуры, транспорта, культуры, образования и здравоохранения. Экспозиция демонстрирует инновационные разработки в судостроении, машиностроении, электронике, автопроме и беспилотных технологиях, — передает слова губернатора пресс-служба Смольного.
В год 80-летия Великой Победы на стенде представлены исторические и культурные проекты, в том числе макет монумента участникам Ленинградской битвы и экспозиция Императорского фарфорового завода с памятными изделиями.
Отдельное внимание уделено транспортным мегапроектам. Продолжается строительство мостов через Неву, включая Большой Смоленский и объекты в составе скоростной магистрали ШМСД, что позволит разгрузить городские и федеральные трассы. Разрабатывается трассировка магистрали М-7 с новым Арсенальным мостом.
Петербург активно работает над проектом высокоскоростного сообщения с Москвой — макет скоростного поезда демонстрирует возможность преодолевать путь за 2 часа 15 минут.
В области медицины представлены петербургские бионические протезы с использованием 3D-технологий, превосходящие зарубежные аналоги.