Беглову показали знаменитую петлю метро через Пулково к «Звездной»

Обход петербургского стенда главой города прошел 19 июня. Среди прочего на интерактивном табло был виден проект продолжения Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» к Пулково и «Экспофоруму» с депо — и перегоном до станции «Звездная». От «Экспофорума» при этом дальше на юго-восток начертили уже привычное направление — в Пушкин, Царское Село и университетский кампус с «Технологической долиной».