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Беглову показали знаменитую петлю метро через Пулково к «Звездной»

На Петербургском международном экономическом форуме представили план строительства метро на юге Петербурга. «Фонтанка» рассказывала о петле через Пулково и «Экспофорум» к «Звездной», теперь ее продемонстрировали губернатору Петербурга.

Обход петербургского стенда главой города прошел 19 июня. Среди прочего на интерактивном табло был виден проект продолжения Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» к Пулково и «Экспофоруму» с депо — и перегоном до станции «Звездная». От «Экспофорума» при этом дальше на юго-восток начертили уже привычное направление — в Пушкин, Царское Село и университетский кампус с «Технологической долиной».

«Фонтанка» уже демонстрировала эту петлю до «Звездной», это сравнительно новая идея городских планировщиков. При этом обсуждается появление промежуточных станций в Шушарах.

Предполагается, что строить метро на юге Петербурга будет не «Метрострой Северной столицы», а другой подрядчик, главным кандидатом называют «БТС-Мост» Руслана Байсарова.