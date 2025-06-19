На железнодорожном КПП на молдавско-румынской границе введут совместный контроль

Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил начало переговоров по проекту Соглашения между правительствами Молдовы и Румынии, ожидается, что документ будет способствовать обеспечению безопасности государственной границы, сокращению времени ожидания и упрощению процедур контроля. Также ожидается, что ускорится транзит товаров, возрастут объемы импорта и экспорта, что будет способствовать расширению экономического сотрудничества.

Координированный контроль подразумевает проведение пограничного контроля на территории одного государства в два отдельных этапа. Таким образом, контроль осуществляется сначала властями государства выезда, т. е. Республики Молдова, а затем последовательно властями государства въезда — Румынии. Власти осуществляют свои процедуры раздельно, без дублирования, но в одном и том же пункте пропуска, что обеспечивает текучесть движения, без необходимости перемещения людей или транспортных средств между двумя разными точками.