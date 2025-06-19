На железнодорожном КПП на молдавско-румынской границе введут совместный контроль

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Кантемир-Фэлчиу будет функционировать на основе концепции координированного контроля, это произойдет с возобновлением сообщения.
Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил начало переговоров по проекту Соглашения между правительствами Молдовы и Румынии, ожидается, что документ будет способствовать обеспечению безопасности государственной границы, сокращению времени ожидания и упрощению процедур контроля. Также ожидается, что ускорится транзит товаров, возрастут объемы импорта и экспорта, что будет способствовать расширению экономического сотрудничества.
«Возобновление деятельности этого пункта пропуска позволит соединить железнодорожную сеть юга страны с Европейским Союзом и создать коридоры солидарности для Украины», — отметили в кабмине.
Пункт пропуска Кантемир-Фэлчиу станет третьим с использованием процедур совместного контроля на границе с Румынией.
Напомним, Меморандум между Молдовой и Румынией о возобновлении работы железнодорожной линии Кантемир — Фэлчиу, которая была закрыта более 30 лет, был подписан в Кишиневе в апреле прошлого года.