Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На железнодорожном КПП на молдавско-румынской границе введут совместный контроль

На молдавско-румынской границе откроется третий пункт совместного контроля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Кантемир-Фэлчиу будет функционировать на основе концепции координированного контроля, это произойдет с возобновлением сообщения.

Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил начало переговоров по проекту Соглашения между правительствами Молдовы и Румынии, ожидается, что документ будет способствовать обеспечению безопасности государственной границы, сокращению времени ожидания и упрощению процедур контроля. Также ожидается, что ускорится транзит товаров, возрастут объемы импорта и экспорта, что будет способствовать расширению экономического сотрудничества.

«Возобновление деятельности этого пункта пропуска позволит соединить железнодорожную сеть юга страны с Европейским Союзом и создать коридоры солидарности для Украины», — отметили в кабмине.

Координированный контроль подразумевает проведение пограничного контроля на территории одного государства в два отдельных этапа. Таким образом, контроль осуществляется сначала властями государства выезда, т. е. Республики Молдова, а затем последовательно властями государства въезда — Румынии. Власти осуществляют свои процедуры раздельно, без дублирования, но в одном и том же пункте пропуска, что обеспечивает текучесть движения, без необходимости перемещения людей или транспортных средств между двумя разными точками.

Премьер Дорин Речан на заседании правительства подчеркнул, что Молдова «усиливает связи на Западе, в ЕС, чтобы стимулировать экспорт в Евросоюз».

Пункт пропуска Кантемир-Фэлчиу станет третьим с использованием процедур совместного контроля на границе с Румынией.

Напомним, Меморандум между Молдовой и Румынией о возобновлении работы железнодорожной линии Кантемир — Фэлчиу, которая была закрыта более 30 лет, был подписан в Кишиневе в апреле прошлого года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше