В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Телеведущая и журналистка Юлия Федорова объявила в прямом эфире об уходе с ТВ и о закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV, сославшись на цензуру и ограничения свободы слова в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
В ток-шоу Федоровой приглашались как представители оппозиции, так и правящих партий. Телеканал Exclusiv TV, считается близким к оппозиции в Молдавии. Ранее в среду правительство Молдавии одобрила поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, расширяющих полномочия медиа-регулятора и вводящих жёсткие ограничения в онлайн-пространстве. Новый законопроект позволяет Совету по теле-радиовещанию блокировать сайты, соцсети и даже Telegram-каналы под предлогом борьбы с «дезинформацией». Вводится механизм «доверенных информаторов» — структур, которые могут напрямую жаловаться на «вредоносный» контент. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч леев (11 тысяч долларов). Несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии, инициатива получила одобрение, что, по мнению молдавских экспертов — юристов, медиаменеджеров, правозащитников, открывает путь к политически мотивированной цензуре и репрессиям в медиа-среде.
«К моему величайшему сожалению… К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И, что немаловажно: игнорирования здравого смысла. Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон “демократическим государством”. Власть в этом государстве лишь декларирует европейские ценности. Дошло до того, что Совет по телевидению и радиовещанию (регулятор — ред.) буквально запрещает иронизировать в прямом эфире и навязывает абсурдные правила, превращая ведущего в удобную куклу. Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема», — заявила Федорова, добавив, что, возможно, временно вынуждена закрыть «телевизионную страницу своей жизни».
Кабмин Молдавии одобрил поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии,
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.