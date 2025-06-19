В Молдавии телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

В ток-шоу Федоровой приглашались как представители оппозиции, так и правящих партий. Телеканал Exclusiv TV, считается близким к оппозиции в Молдавии. Ранее в среду правительство Молдавии одобрила поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, расширяющих полномочия медиа-регулятора и вводящих жёсткие ограничения в онлайн-пространстве. Новый законопроект позволяет Совету по теле-радиовещанию блокировать сайты, соцсети и даже Telegram-каналы под предлогом борьбы с «дезинформацией». Вводится механизм «доверенных информаторов» — структур, которые могут напрямую жаловаться на «вредоносный» контент. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч леев (11 тысяч долларов). Несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии, инициатива получила одобрение, что, по мнению молдавских экспертов — юристов, медиаменеджеров, правозащитников, открывает путь к политически мотивированной цензуре и репрессиям в медиа-среде.