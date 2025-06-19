Politico узнало о роли «тихого» генерала Гориллы в США в вопросах Ирана

Источники газеты сообщают, что Горилла отменяет решения других высокопоставленных чиновников Пентагона, проводит больше времени с президентом, чем другие генералы, и получает одобрения на все запросы — от увеличения числа авианосцев до размещения истребителей в регионе. «Курилла очень хорошо умеет получать то, чего хочет», — сказал один из чиновников.