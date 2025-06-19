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Токаев посетил теннисный центр «Даулет»

Астана. 19 июня. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев посетил теннисный центр «Даулет», сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«В рамках рабочей поездки по столице президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра “Даулет”, — говорится в сообщении в четверг.

На сегодняшний день в комплексе тренируются 600 детей, 85 из которых обучаются на бюджетной основе. Здесь функционируют 57 спортивно-оздоровительных групп.

Центр «Даулет» является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.

В мае текущего года на базе центра впервые в Азии был проведен Virtus World TennisChampionship 2025 — чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.