Захарова назвала «заколдованной» для ЕС цифру 360, комментируя слова Каллас

Дипломат обратила внимание на слова Каллас, которая сказала, что «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».
«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра (намек на оговорку бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая хотела сказать о “развороте на 180 градусов” — прим. ТАСС)», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
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