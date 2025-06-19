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Захарова назвала «заколдованной» для ЕС цифру 360, комментируя слова Каллас

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, назвала заколдованной для политиков Евросоюза цифру 360.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на слова Каллас, которая сказала, что «Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра (намек на оговорку бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая хотела сказать о “развороте на 180 градусов” — прим. ТАСС)», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

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