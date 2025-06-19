Песков: Иран не просил Россию о военной помощи, но поддержка «налицо»

По словам пресс-секретаря, Иран не просил Россию о военной помощи, однако «в целом поддержка Тегерана со стороны Москвы налицо». Он также напомнил, что российская сторона по-прежнему готова стать посредником в мирном урегулировании. Владимир Путин «имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг», сообщил его пресс-секретарь.