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Песков: Иран не просил Россию о военной помощи, но поддержка «налицо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет партнерские отношения с Тегераном. Россия помогает Ирану в контексте очередного обострения конфликта с Израилем, однако не военным путем, добавил он.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сохраняем партнерские отношения… Сохраняем очень ровные, доверительные отношения», — заявил Песков на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам пресс-секретаря, Иран не просил Россию о военной помощи, однако «в целом поддержка Тегерана со стороны Москвы налицо». Он также напомнил, что российская сторона по-прежнему готова стать посредником в мирном урегулировании. Владимир Путин «имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг», сообщил его пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков сообщил, что власти Израиля обещали обеспечить безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер».

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