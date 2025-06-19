"Министр культуры Молдовы однажды проснулся и понял: Русский дом в Кишиневе— это диверсия.
Почему?
Там, в подвале, возможно, хранят томик Лермонтова.
Потому что, если поставить самовар и стихи, — точно начнётся гибридная атака!
И пусть кто-то скажет: «РЦНК— это культурный обмен, диалог, литература».
Продан знает: если в этом доме читают Пушкина, то завтра в НАТО будут плясать под балалайку, пишет журналист Валерий Балан.
И это ещё полбеды.
Потому что, если смотреть глазами новообретённой паранойи, вся Молдова — сплошной памятник гибридной угрозе.
Итак:
Здание правительства — построено при СССР. Стены шепчут по-русски.
Парламент — бывший ЦК Компартии. А вдруг там до сих пор лежит устав КПСС?
Национальная библиотека — хранит Достоевского. Подозрительно.
Академия наук — в 80-е получала премии от Совмина СССР. Ужас!
Заводы (увы, уже остатки) — построены с участием «агентов» Госплана.
Поликлиники — где-то ещё висят таблички с надписью «кабинет хирурга».
Панельные дома — типовая застройка. Типовая — значит, оттуда.
Архивы — всё ещё хранят документы на русском. Всё. Немедленно переписать!
«Мечтатель ты, прекраснодушный! / Европа, мол, нас примет вдруг…» — шепчет Пушкин. Как он мог!
Главное бороться. С чем — неважно. Лишь бы это выглядело, как борьба.
«Toate-s vechi și nouă toate».
(Всё старо — и всё при этом ново) — писал Эминеску с иронией.
И мы ему верим".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.
Странно, что кто-то еще попадается на удочку мошенников (далее…).
Чемодан-вокзал-Сибирь: Наши бабушки и дедушки восстанавливали и поднимали Молдавию после войны, а их сегодня обозвали «некачественной частью молдавского общества».
Верните моим бабушке и дедушке те силы, которые они затратили на восстановление республики послей войны, верните все заводы и фабрики, здания президентуры, парламента и правительства (далее…).
Обыкновенное рабство: В Молдове людей заставляли бесплатно работать в муниципальном предприятии — зарплату уже полгода не выплачивали, народ остался без света из-за неуплаты.
Прокуратура Каушан возбудила уголовное дело в отношении грубого нарушения трудовых прав (далее…).