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ПАС неважно, с чем бороться: «Если смотреть глазами новообретённой паранойи, вся Молдова — сплошной памятник гибридной угрозе» — мнение

О гибридной тревоге в Молдове и балалайке.

Источник: Комсомольская правда

"Министр культуры Молдовы однажды проснулся и понял: Русский дом в Кишиневе— это диверсия.

Почему?

Там, в подвале, возможно, хранят томик Лермонтова.

Потому что, если поставить самовар и стихи, — точно начнётся гибридная атака!

И пусть кто-то скажет: «РЦНК— это культурный обмен, диалог, литература».

Продан знает: если в этом доме читают Пушкина, то завтра в НАТО будут плясать под балалайку, пишет журналист Валерий Балан.

И это ещё полбеды.

Потому что, если смотреть глазами новообретённой паранойи, вся Молдова — сплошной памятник гибридной угрозе.

Итак:

Здание правительства — построено при СССР. Стены шепчут по-русски.

Парламент — бывший ЦК Компартии. А вдруг там до сих пор лежит устав КПСС?

Национальная библиотека — хранит Достоевского. Подозрительно.

Академия наук — в 80-е получала премии от Совмина СССР. Ужас!

Заводы (увы, уже остатки) — построены с участием «агентов» Госплана.

Поликлиники — где-то ещё висят таблички с надписью «кабинет хирурга».

Панельные дома — типовая застройка. Типовая — значит, оттуда.

Архивы — всё ещё хранят документы на русском. Всё. Немедленно переписать!

«Мечтатель ты, прекраснодушный! / Европа, мол, нас примет вдруг…» — шепчет Пушкин. Как он мог!

Главное бороться. С чем — неважно. Лишь бы это выглядело, как борьба.

«Toate-s vechi și nouă toate».

(Всё старо — и всё при этом ново) — писал Эминеску с иронией.

И мы ему верим".

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