Стало известно, зачем Трамп обостряет ситуацию вокруг Ирана

Объединить противников и сторонников Трампа в вопросе силового решения иранской проблемы решил вице-президент Джеймс Вэнс. Он напомнил, что американский лидер заявлял, что у Ирана не должно быть ядерного оружия в течение 10 лет и что «он может принять решение, которое прекратит иранское обогащение урана». Вэнс поблагодарил всех, кто переживает по поводу вовлечения США в конфликты, но призвал доверять президенту, который, если и будет использовать армию, то только «для достижения целей американского народа».