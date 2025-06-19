Стало известно, зачем Трамп обостряет ситуацию вокруг Ирана

Как Трамп усиливает напряжение вокруг Ирана
С 13 июня Дональд Трамп выражал свое недовольство ирано-израильским конфликтом. Во вторник, 17 июня, он предупредил иранские власти о полном крахе в случае отказа от переговоров и назначил Тегеран виновником в обострении противостояния с Тель-Авивом, напомнили «Ведомости».
В соцсети Truth Social политик заявил, что США контролируют небо над Исламской Республикой. Он подчеркнул, что у Ирана хорошее военное оборудование, но оно не может сравниться с «продукцией» американского производства.
Чуть позже он добавил, что Пентагон имеет данные о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Трамп пообещал «пока» его не устранять, но поставил условие: «Мы не хотим, чтобы ракеты запускались по гражданским или по американским солдатам». Президент также добавил, что терпение США на исходе. В конце дня Трамп написал, что ждет от Тегерана безоговорочной капитуляции.
Параллельно с громкими заявлениями в Сети американский лидер советовался с командой относительно действий на Ближнем Востоке. Он провел Совет по национальной безопасности, где вместе с советниками по внешней и внутренней политике и руководителями силовых ведомств обсуждал вопрос: стоит ли США вступать в конфликт Ирана и Израиля на стороне последнего.
Телеканал CBS News со ссылкой на источники рассказал, что участники Совета нацбезопасности не пришли к единому мнению о необходимости ударов по иранским ядерным объектам. В ту же дату Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пентагон параллельно обеспечил стягивание сил ВВС и флота на Ближний Восток.
Как в США относятся к участию страны в ирано-израильском конфликте
В Штатах есть как сторонники, так и противники участия Пентагона в силовом урегулировании ирано-израильского противостояния.
Оппоненты Трампа прилагают усилия, чтобы запретить ему атаковать Иран. Сенатор-демократ Тим Кейн намерен добиться утверждения соответствующей резолюции. Однако документ может быть не принят из-за президентского вето.
Конституция США допускает объявление войны только конгрессом. При этом президент может направить американских солдат и использовать вооруженные силы без официального объявления войны, но ему потребуется получить одобрение законодательного органа.
Среди союзников Трампа также есть нежелающие, чтобы США вступало в войну с Ираном. Среди них — журналист Такер Карлсон. Он уже обвинил Белый дом в соучастии, а самого президента — в организации конфликта.
«Хотя американские военные, возможно, и не совершали нападение физически, годы финансирования и поставок оружия Израилю, о чем Дональд Трамп хвастался в Truth Social, несомненно, ставят США в центр событий вчерашнего вечера», — написал Карлсон после обострения противостояния на Ближнем Востоке в соцсетях.
Через несколько дней Трамп ответил: назвал журналиста «чокнутым» и призвал объяснить ему, что «у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия».
В СМИ и соцсетях появились публикации, в которых Трампа обвиняют в пренебрежении собственными предвыборными обещаниями. После инаугурации политик заявлял о своем желании быть миротворцем и «объединителем». Кроме того, журналисты и пользователи Сети вспомнили, что Трамп обвинял своих экс-президентов Барака Обаму и Джо Байдена в развязывании военных действий.
Объединить противников и сторонников Трампа в вопросе силового решения иранской проблемы решил вице-президент Джеймс Вэнс. Он напомнил, что американский лидер заявлял, что у Ирана не должно быть ядерного оружия в течение 10 лет и что «он может принять решение, которое прекратит иранское обогащение урана». Вэнс поблагодарил всех, кто переживает по поводу вовлечения США в конфликты, но призвал доверять президенту, который, если и будет использовать армию, то только «для достижения целей американского народа».
Только 16% респондентов согласны с тем, что солдаты США должны сразиться с иранской армией. Остальные участники опроса неуверенны в этом или выступают категорически против. Среди тех, кто против, есть и демократы, и республиканцы, и независимые респонденты.
Мнение экспертов о целях Трампа
Доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков считает, что администрация Трампа до сих пор не решила, стоит ли ввязываться в конфликт с Ираном или нет. Эксперт обращает внимание, что стратегия американского лидера, когда он нагнетает обстановку вокруг Тегерана и ядерной сделки, связана с методами психологического давления. Эти методы могут подействовать на Иран, потому что Исламская Республика находится в уязвимом положении. По словам Новикова, от активных действий на Ближнем Востоке руководство США пока останавливает опасность дальнейшей эскалации.
Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов уверен, что цели США и Израиля не совпадают. По его мнению, израильские власти заинтересованы в смене режима в Иране и готовы к усилению и развитию вооруженного противостояния. США же не хотят обострения войны, но стремятся принудить Тегеран к отказу от реализации ядерных военных программ.
Кортунов уверен, что Трамп не готов позволить Израилю диктовать США, какие решения принимать относительно участия в конфликте. Американского политика не волнуют политические процессы в Израиле, он намерен отстаивать интересы своей страны.
Эксперт подчеркивает, что Иран постарается не допустить прямого участия США в противостоянии. Наиболее вероятным сценарием Кортунов называет опосредованную вовлеченность Пентагона в конфликт, без существенного военного участия.