На ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве региона с НИТУ МИСИС

Взаимодействие с ведущим московским вузом и правительством Пермского края станет более тесным и взаимовыгодным.
Во время работы Петербургского международного экономического форума-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве Правительства Прикамья с Университетом науки и технологий МИСИС.
19 июня подписи под документом поставили ректор университета Алевтина Черникова и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Соглашение подразумевает совместную работу с московским вузом во всех возможных областях — образовательной, научно-практической, экспертной и исследовательской.
Дмитрий Махонин отметил, что для Пермского края важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться позитивным опытом подготовки инженерных кадров. Глава региона сказал о том, что новый образовательный партнёр региона — лидер в инженерном образовании и науке.
«Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы. Академический обмен с Университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии», — добавил губернатор.
Алевтина Черникова сказала о том, что университет МИСИС формирует собственную научно-образовательную повестку, опираясь на приоритетные направления (материаловедение, металлургия, горное дело, информационные и аддитивные технологии, биоинженерия). При этом вместе с индустриальными партнёрами — ведущими компаниями страны, в том числе работающими и в Перми, вуз занимается научными исследованиями, разрабатывает и актуализирует образовательные программы, организует практики и стажировки, развивает социально-значимые проекты.
«Объединение усилий правительства Пермского края и вуза будет способствовать развитию межрегионального взаимодействия в сфере науки и образования, направленного на подготовку высококвалифицированных учёных и инженеров, которые внесут значимый вклад в экономику региона и страны», — подчеркнула Алевтина Черникова.
До подписания соглашения Дмитрий Махонин побывал в НИТУ МИСИС с рабочим визитом и познакомился с деятельностью вуза, работой его научно-образовательных лабораторий и центров.
В краевом правительстве отметили, что в Прикамье есть опыт сетевого взаимодействия в образовании. Вузы Перми взаимодействуют с ведущими вузами страны и развивают сетевые проекты. Например, ПГНИУ сотрудничает с МФТИ, МГЮА и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Политех с ЛЭТИ, МАДИ и Санкт-Петербургским госуниверситетом. Всего реализуется 10 образовательных программ, более 30 преподавателей повысили квалификацию и более 200 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров.