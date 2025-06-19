На ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве региона с НИТУ МИСИС

«Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы. Академический обмен с Университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии», — добавил губернатор.