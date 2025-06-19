Лукашенко ждет безупречной подготовки к саммиту ЕАЭС и Евразийскому форуму

«Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем. Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане», — заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА.