Лукашенко ждет безупречной подготовки к саммиту ЕАЭС и Евразийскому форуму

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белоруссий лидер Александр Лукашенко собрал совещание, посвященное подготовке к проведению в Минске заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, в четверг, 19 июня.
Президент назвал международные мероприятия, которые пройдут в республике в ближайшее время, крупнейшими для страны в этом году.
Глава государства подчеркнул, что уже через неделю белорусская столица станет местом встречи представителей более 20 стран, включая около десяти глав государств, а также руководителей международных организаций.
«Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем. Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане», — заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА.
Вместе с тем, обратил внимание глава государства, необходимо обеспечить гостям мероприятий комфортные условия для работы и проживания, проявить «максимальный уровень белорусского гостеприимства».