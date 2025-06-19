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Лукашенко ждет безупречной подготовки к саммиту ЕАЭС и Евразийскому форуму

Минск станет центром притяжения для делегаций из более чем 20 государств, включая высокопоставленных чиновников, глав государств, а также руководителей международных организаций.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белоруссий лидер Александр Лукашенко собрал совещание, посвященное подготовке к проведению в Минске заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, в четверг, 19 июня.

Президент назвал международные мероприятия, которые пройдут в республике в ближайшее время, крупнейшими для страны в этом году.

Глава государства подчеркнул, что уже через неделю белорусская столица станет местом встречи представителей более 20 стран, включая около десяти глав государств, а также руководителей международных организаций.

«Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем. Все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном, и прежде всего в содержательном плане», — заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Вместе с тем, обратил внимание глава государства, необходимо обеспечить гостям мероприятий комфортные условия для работы и проживания, проявить «максимальный уровень белорусского гостеприимства».

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