Около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня. Подробности озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня, в четверг, во время совещания по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БелТА.
Глава государства напомнил, что в Минске буквально через неделю пройдут крупнейшие для страны международные мероприятия 2025 года. Он уточнил, что речь идет про заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. В названных мероприятиях ожидается участие представителей более двух десятков стран, в том числе около десяти глав государств и руководства ряда международных организаций.
— Нагрузка на нас приличная. Сегодня мы должны обсудить готовность к этому мероприятию. Как принимать гостей в таких масштабах, мы знаем, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко заявил, что все должно быть подготовлено со знаком качества и в организационном и, прежде всего, в содержательном плане.
Тем временем президент России Владимир Путин высказался о наличии «плана Б» для Беларуси и России при усилении санкций.
Кроме того, Путин сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко сохранил в Беларуси.
Кстати, в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: «Деньги не сгорят, а будут выплачены позже».