Около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня

Глава государства напомнил, что в Минске буквально через неделю пройдут крупнейшие для страны международные мероприятия 2025 года. Он уточнил, что речь идет про заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. В названных мероприятиях ожидается участие представителей более двух десятков стран, в том числе около десяти глав государств и руководства ряда международных организаций.