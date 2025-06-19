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Майя Санду обсудила с Янисом Мажейксом подготовку к саммиту Молдова-ЕС в Кишиневе

Встреча Майи Санду и Яниса Мажейкса прошла в президентуре.

Источник: Președinția Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Подготовку к первому саммиту Молдова-ЕС, который состоится 4 июля в Кишиневе, обсудили на встрече в среду президент страны Майя Санду и посол Европейского союза в Кишиневе Янис Мажейкс.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, «этот новый формат диалога, который должен стать регулярным, отражает углубление отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом и знаменует переход к новому этапу процесса европейской интеграции».

Собеседники также обсудили текущее состояние процесса евроинтеграции республики.

«В настоящее время молдавские власти в сотрудничестве с европейскими властями проводят работу по приведению национального законодательства в соответствие с европейским», — уточнили в пресс-службе.

Особое внимание было уделено реформе правосудия как «ключевому обязательству Республики Молдова». Майя Санду заверила, что Молдова «продолжит укреплять справедливую и эффективную судебную систему на благо граждан».

«В связи с парламентскими выборами этой осенью также был затронут риск иностранного вмешательства и попыток манипулирования выборами. Глава государства подчеркнула важность проведения выборов без иностранного вмешательства, чтобы граждане Молдовы могли свободно и демократически решать свое будущее», — также сообщили в администрации президента.

Очередные парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября нынешнего года.

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