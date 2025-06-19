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Аксенов назначил начальника Службы территориальной обороны Крыма

Эту должность занял Куренев.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Начальником Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма стал Игорь Куренев. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Куренева Игоря Николаевича в порядке перевода на должность начальника Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым», — говорится в документе.

Куренев родился в 1972 году в Ульяновске. В 1993 году он закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище. В этом вузе Куренев получил специальность инженера-экономиста. С 1989 по 2010 годы он служил в армии.

В 2014—2022 годах Куренев был замначальника управления-заведующий отделом Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма. В июне прошлого года он занял пост замглавы этого ведомства.

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