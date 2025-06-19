Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День защиты детей могут сделать официальным праздником в Казахстане

1 июня — День защиты детей — может получить статус государственной праздничной даты. Об этом говорится в ответе министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— Международный день защиты детей традиционно отмечается 1 июня. В этот день во многих странах проводятся благотворительные акции, направленные на улучшение жизни детей. Обсуждаются важные и актуальные вопросы, касающиеся прав детей. Поднимаются острые проблемы, с которыми сталкиваются дети во всем мире. Для самих детей 1 июня ассоциируется с началом каникул, отдыхом, развлечениями и возможностью заниматься интересными делами, — отметила министр в своем ответе.

По её словам, как правило, в этот день родители водят детей в парки аттракционов, игровые центры, организуют прогулки и создают праздничную атмосферу.

— Этот праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, поучаствовать в культурных, воспитательных и общественных мероприятиях. Всё это способствует созданию благоприятной психоэмоциональной среды, в которой ребенок чувствует себя в безопасности рядом с семьей. Учитывая вышеуказанное, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей в нашей стране, мы считаем возможным придать 1 июня — Дню защиты детей — статус государственной праздничной даты, — заявила Светлана Жакупова.