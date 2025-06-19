День защиты детей могут сделать официальным праздником в Казахстане

— Этот праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, поучаствовать в культурных, воспитательных и общественных мероприятиях. Всё это способствует созданию благоприятной психоэмоциональной среды, в которой ребенок чувствует себя в безопасности рядом с семьей. Учитывая вышеуказанное, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей в нашей стране, мы считаем возможным придать 1 июня — Дню защиты детей — статус государственной праздничной даты, — заявила Светлана Жакупова.