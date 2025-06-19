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Новый закон о местном самоуправлении вступил в силу в Краснодаре

Глава Краснодара поддержал новый закон о местном самоуправлении.

Источник: Комсомольская правда

Глава Краснодара Евгений Наумов прокомментировал вступление в силу нового Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», подписанного Президентом России Владимиром Путиным 19 июня.

Наумов отметил, что новый закон наделяет местные органы власти расширенными полномочиями для оперативного решения локальных проблем и реагирования на запросы жителей. По его словам, закон, разработанный по инициативе ВАРМСУ и Ирины Гусевой, направлен на повышение устойчивости муниципального бюджета и улучшение комфорта городской среды.

Согласно новому закону, местное самоуправление будет осуществляться на всей территории России. Ключевым нововведением является развитие одноуровневой системы организации местного самоуправления.

«Коллеги в администрации заранее ознакомились с законопроектом, мы обсудили все его нововведения. Краснодар готов к переменам», — сказал мэр города.

Также субъектам и муниципалитетам России предстоит до 1 января 2027 года принять законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления.