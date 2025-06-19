Новый закон о местном самоуправлении вступил в силу в Краснодаре

Наумов отметил, что новый закон наделяет местные органы власти расширенными полномочиями для оперативного решения локальных проблем и реагирования на запросы жителей. По его словам, закон, разработанный по инициативе ВАРМСУ и Ирины Гусевой, направлен на повышение устойчивости муниципального бюджета и улучшение комфорта городской среды.