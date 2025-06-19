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Россия намерена выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией, проводятся соответствующие внутригосударственные процедуры. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Формально действующее Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», — подчеркнули в дипведомстве.

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — проинформировали в МИД РФ.