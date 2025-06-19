Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в «растворении нации»

Экс-премьер привел также данные, свидетельствующие о затяжном экономическом кризисе, который усугубился при правлении партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент страны Майя Санду. «Страна всё глубже погружается в экономический кризис, в то время как правительство ПДС продолжает имитировать реформы, делать фотографии на саммитах и игнорировать реальную катастрофу в экономике. Официальные данные ясно подтверждают этот экономический крах Экспорт находится в свободном падении уже 26 месяцев, а в 2025 году достиг самого низкого уровня по отношению к ВВП за всю историю страны — всего 18,8%». «Дефицит торгового баланса достиг исторического рекорда — 6,1 миллиарда долларов», — отметил политик, добавив, что «правительство превратилось в простого кассира Европейского союза».