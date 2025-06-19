Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР

«Вот мне просто интересно географически это выяснить. Как можно было приднестровцам напасть на собственные Дубоссары? К примеру, в марте 92-го года. Как можно было приднестровцам бомбить собственный город, минометным обстрелом, артиллерийским обстрелом, убивать там мирных людей? Нет. Вы, господа, что-то перепутали. Вы даже не стесняетесь этого. И настолько ложь видна и откровенна с вашей стороны, что вы, наверное, упиваетесь ею», — добавил Красносельский.