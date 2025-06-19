Молдавия не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Руководство Молдавии не хочет повторения войны в Приднестровье, заявил журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Я убежден, что руководство Молдавии все-таки обладает здоровым смыслом и не хочет здесь повторения братоубийственной войны, не хочет повторения здесь бойни, которая была в 92-м году. А если при нынешних развитиях событий, оно может многократно превзойти даже итоги 1992 года, что недопустимо категорически», — сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на высказывание депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантоя, который предлагает провести «деприднестровизацию» жителей левого берега Днестра.
«Что такое “деприднестровизация” населения? Это чисто этнические зачистки, это убийство инакомыслящей и иное насилие. Вот к этому призывают отдельные граждане Республики Молдова. И, к сожалению, власть на это не реагирует должным образом. Они сеют однозначно раскол в обществе своими заявлениями. Но кого-то это устраивает», — отметил Красносельский.
Глава ПМР также считает, что в Молдавии уже переписали историю. По его словам, в молдавских учебниках истории написано, что Приднестровье месте с Россией напали на Молдавию.
«Вот мне просто интересно географически это выяснить. Как можно было приднестровцам напасть на собственные Дубоссары? К примеру, в марте 92-го года. Как можно было приднестровцам бомбить собственный город, минометным обстрелом, артиллерийским обстрелом, убивать там мирных людей? Нет. Вы, господа, что-то перепутали. Вы даже не стесняетесь этого. И настолько ложь видна и откровенна с вашей стороны, что вы, наверное, упиваетесь ею», — добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.