Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане

Под этими марками ежегодно выпускают до 500 тыс. телевизоров и электронных плат. Продукция отличается высоким технологическим уровнем, соответствием требованиям по качеству и современным дизайном. В связи с этим 70% выпускаемой продукции ориентировано на экспорт. В прошлом году объем поставок за рубеж превысил $2 млн, а на текущий год поставлена цель достичь $10 млн.